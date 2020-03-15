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TESK'ten "Perakende Yasası bir an önce güncellensin" çağrısı

ANKARA HABERLERİ  | 15.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

TESK'ten "Perakende Yasası bir an önce güncellensin" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende Yasası ivedilikle güncellenmeli ve haftada bir gün zincir marketler kapalı olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnafların zincir marketlere karşı ayakta duramadığına dikkati çekti.

Zincir marketlerin açılış kapanış saatlerinin ve ülke geneline yayılmalarının kurala bağlanması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Nasıl ki 100 kilogram olan birinin 50 kilogram ağırlığındaki biriyle güreşmesi haksızlık olacaksa ticari hayatta da esnafımızın zincir marketlerle başa çıkması beklenemez. Perakende Yasası ivedilikle güncellenmeli ve haftada bir gün zincir marketler kapalı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken Perakende Yasası TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu

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