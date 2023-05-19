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Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kavgayı polisler ayırdı

19.05.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde galeriden satın alacağı otomobille test sürüşü yapan şahıs, 100 metre gitmeden kaza yaptı.

Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kavgayı polisler ayırdı

Kazada otomobillerden biri kaldırıma savrulurken, diğeri boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada, kaza yapan sürücülerden birisinin eşiyle diğer araçtakiler arasındaki tartışma güçlükle engellendi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5044. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan otomobil satın almak üzere yanında arkadaşıyla birlikte Manavgat’a gelen Eyüp Bağmancı, aradığı otomobili Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir galeride buldu. 07 AGN 310 plakalı otomobil ile test sürüşü yapmak isteyen Eyüp Bağmancı, yaklaşık 100 metre gittikten sonra Ümmühani Sarı’nın kullandığı 07 ADJ 463 plakalı otomobille çarpıştı. Kural ihlali sonucu meydana gelen kazada kaza yapan araçlardan birisi kaldırıma çıkarak durabilirken, diğer araç boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Memduh Öge yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KADIN SÜRÜCÜNÜN EŞİNDEN ‘KURALLARA NİYE UYMUYORSUN’ TEPKİSİ

Kazada yaralanan kadın sürücünün eşi, eşinin kaza yaptığını öğrenir öğrenmez olay yerine koştu. Eşinin durumuna baktıktan sonra kazanın diğer aracın ‘dur’ tabelasını ihlal etmesi sonucunda meydana geldiğini öğrenince araç sürücüsünün üzerine yürüyen sinirli koca, sağlık ekibi, trafik polisi ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“ÖNLEM ALINSIN”

Kaza yapan otomobilin kendi galerisinden satın alınmak üzere test sürüşüne çıktığını belirten galeri sahibi, “Burada bırakın günü saat başı kaza oluyor. Ne yazık ki yetkililer önlem almıyor. Yetkililerden daha büyük olaylar yaşanmaması için önlem almalarını istiyoruz” dedi.

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