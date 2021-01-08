Testere filminin yönetmeninden +18 film

Testere (Saw), Insidious ve The Conjuring serilerine imza atan korku filmlerinin başarılı yönetmeni James Wan, yeni filmi Malignant ile bir kere daha korku sineması severleri memnun edecek gibi görünüyor. Yönetmenin yeni filmi R derecesi aldı. Bu Malignant filmini 18 yaşından küçüklerin tek başına izleyemeyeceği anlamına geliyor.

James Wan, geçtiğimiz yıllarda DC’nin yüzünü güldüren Aquaman ve Hızlı ve Öfkeli serisinden Furious 7 filmlerinin yönetmen koltuğuna oturmuştu.

MALİGNANT HAKKINDA

James Wan’ın yeni korku filmi Malignan hakkında maalesef çok fazla şey bilmiyoruz. Henüz filmden bir senaryo detayı, fragman ya da herhangi bir görsel bile olmamasına rağmen "R" derecesi alması, korku türünün ve yönetmenin hayranlarını heyecanlandırmaya yetecektir.

Malignant'nın oyucu kadrosunda Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Maddie Hasson, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie ve Mckenna Grace yer alıyor. Filmin senaryosunu Akela Cooper, James Wan ve Ingrid Bisu'nun fikrinden yola çıkarak yazdı.



