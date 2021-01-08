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Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında son kararını verdi: 'Orada olacağım'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında son kararını verdi: 'Orada olacağım'

Koronavirüs salgını yüzünden defalarca ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında konuşan Vin Diesel, film için belirlenen son vizyon tarihi olan 28 Mayıs 2021’de sinema severlerin bir araya gelerek filmi sinema salonunda izleyebileceklerini umduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri olan sinemalarda, vizyona girmesi beklenen ama salgından etkilenen filmler bir bir dijital platformlarda gösterilmeye başlandı. Vin Diesel, merakla beklenen seri Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında konuştu. Vin Diesel, kısa süre önce Mayıs 2021’e ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9’un o tarihte vizyona girecek olan inancının tam olduğunu söyledi.

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Hızlı ve Öfkeli 9 filmiyle ilgili peş peşe şaşırtan açıklamalar yapılmıştı. Önce Han’ın dönüşü, sonra filmin bir kısmının uzayda geçecek olması, John Cena’nın Dom'un daha önce hiç görülmemiş kardeşi Jakob olarak seriye dahil olması derken hayranlarının Hızlı ve Öfkeli 9’a olan merakı oldukça arttı. Warner Bros.’un 2021’de vizyona girecek olan filmleri aynı anda HBO Max platformunda da yayınlayacak olması yüksek bütçeli pek çok filmin aynı yolu izleyip izlemeyeceği konusunda soru işaretlerini arttırdı.

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Total Film Magazine ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Hızlı ve Öfkeli 9’la ilgili konuşan serinin yıldızı Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisi filmlerinin ortak bir deneyim olarak sinemalarda gösterme taahhüdünü yineledi.

"Sinema deneyimine çok bağlıyım. Açıkçası, hayatımı sinemaya adadım. 28 Mayıs'ta herkesin birlikte görmek isteyeceği bir filmle orada olacağımızı bilmek harika bir duygu."

HIZLI VE ÖFKELİ 9 HAKKINDA

Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Serinin 9. filmi olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor.

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