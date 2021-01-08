Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında son kararını verdi: 'Orada olacağım'

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri olan sinemalarda, vizyona girmesi beklenen ama salgından etkilenen filmler bir bir dijital platformlarda gösterilmeye başlandı. Vin Diesel, merakla beklenen seri Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında konuştu. Vin Diesel, kısa süre önce Mayıs 2021’e ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9’un o tarihte vizyona girecek olan inancının tam olduğunu söyledi.

Hızlı ve Öfkeli 9 filmiyle ilgili peş peşe şaşırtan açıklamalar yapılmıştı. Önce Han’ın dönüşü, sonra filmin bir kısmının uzayda geçecek olması, John Cena’nın Dom'un daha önce hiç görülmemiş kardeşi Jakob olarak seriye dahil olması derken hayranlarının Hızlı ve Öfkeli 9’a olan merakı oldukça arttı. Warner Bros.’un 2021’de vizyona girecek olan filmleri aynı anda HBO Max platformunda da yayınlayacak olması yüksek bütçeli pek çok filmin aynı yolu izleyip izlemeyeceği konusunda soru işaretlerini arttırdı.

Total Film Magazine ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Hızlı ve Öfkeli 9’la ilgili konuşan serinin yıldızı Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli serisi filmlerinin ortak bir deneyim olarak sinemalarda gösterme taahhüdünü yineledi.