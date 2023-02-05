Tetikçi dizisine Kuruluş Osman ve Behzat Ç.'den 2 bomba transfer! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri de başrolde!

Fox Tv'nin yeni sezona damga vuracak dizisi Tetikçi'nin kadrosu adeta yıldızlar geçidi. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri olarak hafızalarımıza kazınan Şevket Çoruh ve Timuçin Esen’in başrollerini paylaşığı dizinin kadrosuna 2 bomba transfer daha gerçekleşti. Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği dizinin hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor.

O3 Medya’nın iddialı yapımları arasında yer alan Tetikçi dizisi yeni sezona damga vuracak. Çukur’un senaristi Gökhan Horzum’un yazdığı dizinin Timuçin Esen’in isteği üzerine Bodrum’da çekileceği söyleniyor.

Dizide Şevket Çoruh İskender, Timuçin Esen ise onun tetikçisi Korkmaz karakterine hayat verecek.

Dizide Genco Özak ise “Metin” rolüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide her şey İskender’in oğlu Yiğit’in ölümüyle başlayacak.

2 BOMBA TRANSFER

Büyük bir heyecanla beklenen dizinin kadrosuna Kuruluş Osman ve Behzat Ç.'den 2 bomba transfer gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna Esat rolüyle Serhat Kılıç dahil oldu. Projeye ayrıca Baran Can Eraslan, Yunus rolüyle katıldı.

Kadın oyuncuları önümüzdeki hafta belli olacak dizi için Sezin Akbaşoğulları ile de anlaşıldı.

