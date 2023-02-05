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Tetikçi dizisine Kuruluş Osman ve Behzat Ç.'den 2 bomba transfer! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri de başrolde!

05.02.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren ve artık hafızalarımızda bu şekilde yer edinen Şevket Çoruh yeni dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Tetikçi dizisinin çekimlerinin başlamasına kısa bir zaman kala 2 bomba transfer daha gerçekleşti...

Tetikçi dizisine Kuruluş Osman ve Behzat Ç.'den 2 bomba transfer! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri de başrolde!

Fox Tv'nin yeni sezona damga vuracak dizisi Tetikçi'nin kadrosu adeta yıldızlar geçidi. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri olarak hafızalarımıza kazınan Şevket Çoruh ve Timuçin Esen’in başrollerini paylaşığı dizinin kadrosuna 2 bomba transfer daha gerçekleşti. Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği dizinin hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor.

O3 Medya’nın iddialı yapımları arasında yer alan Tetikçi dizisi yeni sezona damga vuracak. Çukur’un senaristi Gökhan Horzum’un yazdığı dizinin Timuçin Esen’in isteği üzerine Bodrum’da çekileceği söyleniyor.

Timuçin Esen

Dizide Şevket Çoruh İskender, Timuçin Esen ise onun tetikçisi Korkmaz karakterine hayat verecek.

Genco Özak

Dizide Genco Özak ise “Metin” rolüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide her şey İskender’in oğlu Yiğit’in ölümüyle başlayacak.

2 BOMBA TRANSFER

Büyük bir heyecanla beklenen dizinin kadrosuna Kuruluş Osman ve Behzat Ç.'den 2 bomba transfer gerçekleşti.

Serhat Kılıç 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna Esat rolüyle Serhat Kılıç dahil oldu. Projeye ayrıca Baran Can Eraslan, Yunus rolüyle katıldı.

Sezin Akbaşoğulları

Kadın oyuncuları önümüzdeki hafta belli olacak dizi için Sezin Akbaşoğulları ile de anlaşıldı.

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