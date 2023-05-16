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Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm ne zaman? 16 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı

16.05.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tetikçinin Oğlu dizi neden yok sorusu merak edildi. Başrollerini Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Genco Özak gibi isimlerin paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü Fox Tv'nin 16 Mayıs 2023 tarihli yayın akışı listesinde dizinin yayın saatinde yer almadı. Diziyi seyretmek isteyenler Tetikçinin Oğlu'nun yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm ne zaman?

Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm ne zaman? 16 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı

Tetikçinin Oğlu'nunn yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizi severlerin gündeminde yer aldı. Ekranların sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, her salı akşamı FOX'da yayınlanıyor. Kanalın 16 Mayıs Salı gününe ait yayın akışında Tetikçinin Oğlu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi neden yayınlanmıyor? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 16 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı...

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK?

FOX'da yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisi salı günleri yayınlanmakta. 16 Mayıs 2023 salı akşamı Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

tetikçinin oğlu2

Dizinin yayın saatinde Deli Deli Küpeli isimli sinema filmi yayınlanacak.

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin 16 Mayıs 2023 Salı tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Deli Deli Küpeli isimli sinema filmi yayınlanmakta.

tetikçinin oğlu3

Tekikçinin Oğlu 6. bölümünün 23 Mayıs Salı günü yayınlanması bekleniyor.

16 MAYIS 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Deli Deli Küpeli
22:00 Tetikçinin Oğlu


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FOX Şevket Çoruh Timuçin Esen Genco Özak

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