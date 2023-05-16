Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm ne zaman? 16 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı

Tetikçinin Oğlu'nunn yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizi severlerin gündeminde yer aldı. Ekranların sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, her salı akşamı FOX'da yayınlanıyor. Kanalın 16 Mayıs Salı gününe ait yayın akışında Tetikçinin Oğlu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi neden yayınlanmıyor? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 16 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı...

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK?

FOX'da yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisi salı günleri yayınlanmakta. 16 Mayıs 2023 salı akşamı Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Deli Deli Küpeli isimli sinema filmi yayınlanacak.

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin 16 Mayıs 2023 Salı tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Deli Deli Küpeli isimli sinema filmi yayınlanmakta.

Tekikçinin Oğlu 6. bölümünün 23 Mayıs Salı günü yayınlanması bekleniyor.

16 MAYIS 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Deli Deli Küpeli

22:00 Tetikçinin Oğlu



