Tetikçinin Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu 2. bölüm ne zaman? İşte ilk bölüm özeti

İlk tanıtımından itibaren merakla beklenen dizi Tetikçinin Oğlu ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Senaryosunu Çukur dizisinin de senaristi olan Gökhan Horzum'un yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Tetikçinin Oğlu, hikayesiyle izleyiciyi kendine çekmiş görünüyor. İşte Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu ile ilgili detaylar...

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

Kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun öcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI

Korkmaz - (Timuçin Esen)

İskender Karayurt - (Şevket Çoruh)

Metin Şengül - (Genco Özak)

Huri Malik Karayurt - (Sezin Akbaşoğulları)

Esat Uncular - (Serhat Kılıç)

Sibel Kayahan - (Bahar Şahin)

Yunus Geçkin - (Baran Can Eraslan)

Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

TETİKÇİNİN OĞLU 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam 2. bölümü ile Fox TV ekranlarında olacak. İlk bölümüyle beğeni toplayan dizinin yeni bölümü saat 20.00'de başlayacak.

TETİKÇİNİN OĞLU 1. BÖLÜM ÖZETİ

İskender ve Korkmaz, kırk yıldır sırtını birbirine dayamış iki dosttur. Korkmaz, İskender için elini kirletmekten çekinmez ve yıllar içinde tetikçisine dönüşür. İskender ise onun sayesinde işlerini büyütmüş, rakiplerinin korktuğu bir insana dönüşmüştür. Zamanı geldiğinde her şeyin başına geçireceği oğlu Yiğit, babasının gözüne girmek için bir iş organize eder ama işler beklediği gibi gitmez. Hayatını üç kağıtla kazanan, günübirlik yaşayan Metin ise, o gece olay yerindedir.

Yaşanan olaylar sonucu Yiğit ölürken, Metin de büyük bir belanın içerisine düşer. Oğlunun ölümüyle tüm kontrolü kaybeden İskender, Korkmaz’dan oğlunun katilini bulmasını ister. Bir süre iz süren Korkmaz, sonunda hedefe ulaşmak üzereyken büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Artık Korkmaz, Metin ve İskender için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

