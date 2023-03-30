Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor, hangi gün? Tetikçinin Oğlu konusu ne, oyuncuları kimler? Timuçin Esen ve Şevket Çoruh başrolde

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren Tetikçinin Oğlu dizisinin tanıtımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Heyecanla beklenen yeni dizinin yayın tarihi de belli oldu. Tetikçinin Oğlu’nun yapımını O3 Medya ve Same Film, yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstleniyor. Genel hikaye ve senaryosu Gökhan Horzum’a ait olan dizininin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor. Peki, Tetikçinin Oğlu ne zaman başlıyor, hangi gün? Tetikçinin Oğlu konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm ayrıntılar...

TETİKÇİNİN OĞLU NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Tetikçinin Oğlu dizisi 11 Nisan Salı günü izleyicisinin karşısına çıkacak.

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NE?

“Tetikçinin Oğlu”nda; kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun öcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'a; Genco Özak'ın yanı sıra, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular da eşlik ediyor.

