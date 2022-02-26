TEV gençlere yurt dışı eğitim bursu sağlamaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı'nca (TEV), Türkiye'nin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek amacıyla verilen yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı eğitim bursundan 72 genç yararlanmaya hak kazandı.

TEV'den yapılan açıklamaya göre, 55 yıldır başarılı ve maddi imkânı kısıtlı gençlere burs desteği sağlayarak onları bu ülkenin aydınlık geleceğinin bir parçası yapan TEV, yüksek lisans ve üst ihtisas yurt dışı burslarını almaya hak kazanan gençleri düzenlediği bir toplantıyla kamuoyuna tanıttı.

TEV YouTube kanalından çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç öğrencilere başarılar dilediği yazılı mesajı ile katılırken, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da burs çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, bugün TEV Mütevelli Heyeti Üyesi olan ve 50 yıl önce eğitimini aldığı TEV yurt dışı bursuyla tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da katıldı. Kamuoyuna tanıtılan 72 öğrenci ise dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim ve araştırmalarına devam etmenin haklı gururunu yaşadı.

- “72 yurt dışı bursiyerimiz bu ailenin bir parçası olarak bize nice gururlar yaşatacak”

Açıklamada, çevrim içi toplantıdaki mesajına yer verilen TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç, TEV'in 10 ülke ile iş birliği yaparak, başarılı gençlere burs imkânı sağlayan ve en büyük bütçeyi ayıran Türkiye’nin tek sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin geleceğinin daha da aydınlık olmasını sağlayacağına inandığımız, Atatürk ilkelerine bağlı, gönlü yurt sevgisiyle dolu 72 yurt dışı bursiyerimiz dünyanın 10 farklı ülkesinde ülkemizi temsil etmekteler. Bu ailenin bir parçası olarak bize nice gururlar yaşatacaklarını, eğitimlerini tamamladıktan sonra memleketlerine dönüp, ülkemize değerli katkılar sağlayacaklarını ümit ediyorum. Bizi bu başarıya götüren en büyük gücümüz elbette ki bağışçılarımızdır. Kıymetli bağışçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunarken, aramızdan ayrılanları da rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise Türk Eğitim Vakfı’nın Türk gençlerinin istikbali, dolayısıyla da Türkiye’nin geleceği için çalıştığını aktararak, “TEV olarak yarım asırdan fazla zaman zarfında 2 bin 200 yurt dışı bursiyerimiz oldu. Bu yıl ise 29’u kız olmak üzere 72 genç arkadaşımızı eğitimlerini sürdürmek için yurt dışına gönderdik.

Bu sene yurt dışı burslara 2 bin 280 başvuru oldu. Bu başvurular arasından objektif olarak 10 gün süren, 20 seanslık bir seçim sonunda bursiyerlerimizi belirledik. Bunu değerli bağışçılarımızın bağışlarının yerinde kullanıldığını bilhassa ifade etmek için belirtiyorum. Değerli bursiyerlerimizi tebrik ediyor, onlara ‘Bugün size hizmet eden bu kuruluşu ve bu insanları unutmayın. Siz de zamanı gelince sizden sonrakilere destek olun.’ demek istiyorum.”

-“Pırıl pırıl, iyi yetişmiş genç insanları topluma kazandırdığımız için çok mutluyuz”

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da Türkiye’nin her yerinden farklı üniversitelerden 2 bin 280 adayın değerlendirmesinin, kendi alanlarında başarılı akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yapıldığını belirterek, bursiyerlere şöyle hitap etti:

“Bugün yeni bir hayata başlamanın heyecan ve coşkusu içindesiniz. Biz de bir kez daha bu heyecanınıza ortak olmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Sizin gibi pırıl pırıl, iyi yetişmiş genç insanları topluma kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok güzel ülkelerin en iyi üniversitelerinde eğitim alacaksınız. Azim ve kararlıkla, gelecekte pek çok güzelliğe ve iyiliğe katkıda bulunacağınıza inancımız tam. Parlak geleceğinizi düşündükçe heyecan duyuyor ve güzel ülkemiz adına gurur duyuyorum.

Hayatınızın bu dönemini en dolu, en doyurucu ve en verimli şekilde geçirmenizi diliyorum. Bu vesileyle bize bu coşkuyu yaşatan bağışçılarımıza yabancı ülke temsilcilerimize program ortaklarımıza, imkânlarını eğitim yolunda seferber ettikleri için teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum.”

Çevrimiçi tanıtım toplantısına katılan isimlerden biri de TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş oldu. 50 yıl önce TEV bursuyla eğitimini yurt dışında tamamlayan Tekbaş, “TEV, gençlere fırsat eşitliği sunan, herkesin okuması gerektiğine inanan bir sivil toplum örgütüdür.

En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna inanmaktadır. Gençlerimizi yurt dışına kıvılcım olarak gönderiyor, ateş topu olarak dönmelerini bekliyoruz. Bu gençlerimiz Türkiye’yi gelecek yüzyıllara taşıyacak, ülkemizin dünyada daha iyi tanıtılmasına imkân vereceklerdir.” ifadelerini kullandı.

