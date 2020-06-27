SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Tevez'in jübilesinde, Messi ile Ronaldo aynı takımda forma giyebilir

Tevez'in jübilesinde, Messi ile Ronaldo aynı takımda forma giyebilir

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Boca Juinors'ta top koşturan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Tevez, jübile maçında Lionel Messi ve Cristiano Ronado'nun aynı takımda forma giymesini talep etti.

Tevez'in jübilesinde, Messi ile Ronaldo aynı takımda forma giyebilir

Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen yıldız futbolcu Carlos Tevez, jübile maçında Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun aynı takımda forma giymesini istiyor.

Arjantin basınına konuşan 36 yaşındaki Tevez, Boca Junios ile kontratını 6 ay daha uzattığını ve yakın zamanda emekliye ayrılabileceğini söyledi.

Emeklilik konusunda kesin kararını henüz vermediğini kaydeden Arjantinli forvet, "Sözleşme süremin sona ermesinin ardından futbolu bırakabilirim. Daha önce forma giydiğim West Ham United veya Corinthians takımlarında belki 6 ay daha oynayabilirim. Bunları daha sonra düşüneceğim." dedi.

Emekliye ayrılması halinde en büyük hayalinin daha önce birlikte formasını giydiği yıldız oyuncuları aynı takımda toplamak olduğunu vurgulayan Tevez, "Jübile maçımdaki ilk 11'i belirledim. Gianluigi Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Wayne Rooney. Emekliye ayrılırsam, bu oyunculara aynı takımda oynaması için teklif götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Tevez, Manchester United'da forma giydiği dönemde Ronaldo'yla, Arjantin Milli Takımı'nda ise Messi ile aynı takımda görev almıştı. (AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Orkun Kökçü ile 5 yıllık sözleşme!Orkun Kökçü ile 5 yıllık sözleşme!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

Peş peşe olan depremlerin ardından flaş 'yanardağ' açıklama

Peş peşe olan depremlerin ardından flaş 'yanardağ' açıklama

Guti'nin görevine son verildi

Guti'nin görevine son verildi

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Efsane isim koronavirüse yakalandı

Efsane isim koronavirüse yakalandı

Transfer resmen açıklandı

Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı

47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı

Shevchenko'dan Terim itirafı!

Shevchenko'dan Terim itirafı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tevez'in jübilesinde, Messi ile Ronaldo aynı takımda forma giyebilir

Messi ile Ronaldo aynı takımda forma giyebilir!

Orkun Kökçü, 5 yıl daha Feyenoord'da!

Orkun Kökçü ile 5 yıllık sözleşme!

Yenildikleri maç sonrası video paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den kovuldu

Yenildiler, video paylaştı, takımdan kovuldu

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun ılıcalı açıklaması

Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor

Hollanda, stadyumları 1 Eylül'de futbolseverlere açılıyor

Stadyumları seyircilere açıyorlar!

Bologna 0-2 Juventus (Maç Sonucu)

Bologna 0-2 Juventus (Maç Sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.