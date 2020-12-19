SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Tevfik Yamantürk: Üreterek gitmemiz gerekiyor

Tevfik Yamantürk: Üreterek gitmemiz gerekiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.12.2020 14:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş Divan Kurulu online olarak gerçekleşti. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada üreterek yola devam edeceklerini ifade ederek, "Süper Lig’in değerini yükseltmemiz gerekiyor. Ligin değerini düşürecek açıklamalar yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

Tevfik Yamantürk: Üreterek gitmemiz gerekiyor

Beşiktaş’ın 2020 yılı olağan divan kurulu online olarak gerçekleşti. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk toplantı başında açıklamalarda bulundu.

İçinde bulunulan şartların zorluğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Yamantürk, "İçinde bulunduğumuz şartlar öze dönmemize zorluyor. Sadece biz değil bütün kulüpleri zorluyor bu dönem. Zor, zekayı geliştirir ve biz de bu şekilde ilerleyeceğiz. Liverpool’un hocası Kloop, 'Biz, Türkiye’nin Avrupa’nın Brezilyası olmasını beklerken onlar Avrupa’nın Katar’ı olmayı tercih etti' dedi. 5 yıl öncesine baktığımızda milli takımda yurt dışında yetişen oyuncuları görüyorduk. Son yıllarda ise Türkiye’de yetişen ve Avrupa’da oynayan futbolcuları görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam sadece Hakan Çalhanoğlu var Avrupa’da yetişip milli takımda oynayan. Her şeyin başı eğitimdir ve bu eğitimi verdiğimiz zaman kendi altyapımızdan oyuncularımızla, daha ucuza mal ederek sahaya çıkarabiliriz oyuncularımızı" diye konuştu.

Divan kurulu öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya geldiğini de söyleyen Yamantürk, "Önceki akşam başkanım ve yönetici arkadaşlarla beraberdik. İş hayatından gelen tecrübeleri uyguluyorlar. Borçlu olduğumuz bankalar, bize verdikleri borcu almak isteyecek. Bu çok normal. Ama kendilerinin kazandıklarını düşündükleri haklarından biraz feragat etmesi gerekiyor. Tasarruf yapacağız ve bu sene takım maliyetimiz 30 milyon Euro’ya indirildi. Bütün Türkiye’de bunun olacağını düşünüyorum" dedi.

Manchester United örneği veren Yamantürk, "Manchester United, 1997’den 2017 yılına kadar gelirlerini 6 kat arttırmış. 88 milyon Pound’dan 528 milyon Pound’a çıkarmış. Demek ki bizim kulüplerimiz de gelirlerini artırmanın yolunu bulmalıdır. Ama bunun bir yolu da ligin değerlenmesidir. Ligi kötüleyerek ligin değerini artırabilir miyiz? Hiçbir sorumluluğu olmayan insanlar, her maçtan sonra hakem vasıtasıyla nasıl kaybettiklerini anlatıyorlar ve bu durum da ligin değerini aşağıya çekiyor. Son seyrettiğimiz maçlardan birinde kaleci yere yatmamış ve maçı kaybetmişler, çıkıp hakeme sallıyorlar. Genç insanların yaptığı bir sporu konuşuyoruz, quantum fiziğini konuşmuyoruz. Oyuncular bu maaşları kazanıp popülerlik de kazanıyorsa, lige değer kazandırmak zorunda olduklarını unutmamalı" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Beşiktaş'ın borcu açıklandıBeşiktaş'ın borcu açıklandı
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hastanede patlama: 9 ölü
Hastanede patlama: 9 ölü
Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı
Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı
En az 1 yıl hapis yatacak!
En az 1 yıl hapis yatacak!
Fatih Terim'e kırmızı kart
Fatih Terim'e kırmızı kart
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
Terim kaç maç ceza alacak? Ortaya çıktı
Terim kaç maç ceza alacak? Ortaya çıktı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
10 kişi Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti!
10 kişi Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
O görüntü sonrası kovulmuştu! Yeni karar...
O görüntü sonrası kovulmuştu! Yeni karar...
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Galatasaray, kupa'da istediğini aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tevfik Yamantürk: Üreterek gitmemiz gerekiyor
'Üreterek gitmemiz gerekiyor'
Beşiktaş’ın borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Talisca Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı
Talisca Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı
Beşiktaş'ta Erzurum mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Erzurum mesaisi başladı
Sergen Yalçın: Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz
'Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz'
ÖZET | Beşiktaş 3-1 Tarsus İdman Yurdu
Beşiktaş 3 golle turladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.