SPOR

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 18.07.2019 22:23 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Planlamaya göre 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Lig etabı, 2 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Altay-Ümraniyespor

Adana Demirspor-Balıkesirspor

Osmanlıspor-Boluspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor

Eskişehirspor-Keçiörengücü

Akhisarspor-Adanaspor

Fatih Karagümrük-Bursaspor

Hatayspor-Altınordu

Giresunspor-Menemenspor

(AA)

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
Transferden vazgeçtilerTransferden vazgeçtiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TFF 1.LİG fikstür

En Çok Okunan Haberler

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Bomba gelişme! Dünya yıldızı geliyor

Bomba gelişme! Dünya yıldızı geliyor

'Trezeguet gerçek değerini bulduğunda satılabilir'

'Trezeguet gerçek değerini bulduğunda satılabilir'

Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı!

Yıldız futbolcuya büyük şok! Men cezası

Yıldız futbolcuya büyük şok! Men cezası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana Demir'e yeni orta saha

Adana Demir'e yeni orta saha

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Selçuk Şahin'e sürpriz teklif

Selçuk Şahin'e sürpriz teklif

Karagümrük'ten kaleye takviye

Karagümrük'ten kaleye takviye

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Muzaffer Bilazer: “Taylan Antalyalı’nın gitme olasılığı yüksek”

Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'

Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'dan vazgeçti

Transferden vazgeçtiler

Adanasporlular günü coşkuyla kutlandı

Adanasporlular günü coşkuyla kutlandı

Numan Çürüksu Giresunspor’da

Numan Çürüksu Giresunspor’da

Ali Han Tunçer, Ümraniyespor'e transfer oldu

Ümraniye golcüsünü buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.