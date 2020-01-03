TFF 1. Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu TFF 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların maç programı açıklandı.
İşte TFF 1. Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı şöyle;
17 Ocak Cuma:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Şehir)
16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19 Ocak Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
24 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)
19.00 Altay-İstanbulspor (Menemen İlçe)
26 Ocak Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Kazım Karabekir)
14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
27 Ocak Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)
31 Ocak Cuma:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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