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TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

16 AĞUSTOS CUMA
20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak

17 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan

18 AĞUSTOS PAZAR
16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın
19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar
21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol

19 AĞUSTOS PAZARTESİ
20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge

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