TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
16 AĞUSTOS CUMA
20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak
17 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan
18 AĞUSTOS PAZAR
16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın
19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar
21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol
19 AĞUSTOS PAZARTESİ
20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge
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