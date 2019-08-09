TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

16 AĞUSTOS CUMA

20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak

17 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam

21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan

18 AĞUSTOS PAZAR

16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın

19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar

21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan

21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol

19 AĞUSTOS PAZARTESİ

20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge

