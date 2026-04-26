TFF 1. Lig'de işler arap saçına döndü! Amedspor ve Erokspor büyük fırsat tepti

TFF 1. Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken üst lige çıkma yarışı tam anlamıyla arap saçına döndü. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik haftada alınan sürpriz sonuçlar, heyecanı ve tansiyonu son haftaya taşıdı. Üst lige çıkma yolunda kıyasıya bir rekabet içinde olan Amedspor ve Erokspor, taraftarlarına kalp krizlik bir hafta yaşattı.

AMEDSPOR'A SON DAKİKA ÇELMESİ

İkincilik yürüyüşünü sürdüren Amedspor, sahasında ağırladığı Bodrumspor karşısında büyük bir şok yaşadı. Maçı uzun süre önde götüren Diyarbakır temsilcisi, son dakikalarda kalesinde gördüğü sürpriz golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Son saniyelerde kaybedilen bu kritik 2 puan, tribünlerde ve teknik heyette büyük bir üzüntü yarattı.

EROKSPOR BÜYÜK FIRSATI TEPTİ

Amedspor'un puan kaybettiği haftada rakibini geçme şansı yakalayan Erokspor ise bu dev fırsatı elinin tersiyle itti. Sarıyer deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan İstanbul temsilcisi, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak ikincilik yolunda çok ağır bir yara aldı.

İKİLİ AVERAJ VE SON HAFTA SENARYOLARI

Alınan bu dramatik sonuçların ardından son hafta öncesi hem Amedspor hem de Erokspor 73 puanda eşitlendi. Ancak puan eşitliği durumunda devreye giren "ikili averaj" kuralı sayesinde Amedspor, rakibinin önünde ikinciliği kıl payı da olsa sürdürmeyi başardı.

Şimdi tüm gözler ligin kaderini belirleyecek olan son hafta maçlarına çevrildi. İkinci Amedspor, zorlu Iğdırspor deplasmanında galibiyet ararken; Erokspor ise kendi sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. İkili averajda önde olan Amedspor, Iğdır deplasmanında kazanması halinde rakibinin sonucuna bakmaksızın ikinciliğini ilan edip Trendyol Süper Lig'e çıkacak.