TFF 1. Lig'de şok olay! Adanasporlu Samed Ali Kaya maç sırasında stadı terk etti!

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor maç sırasında stattan ayrılan Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beypiliç Boluspor karşılaşmasının 2. yarısında futbolcumuz Samed Ali Kaya'nın izinsiz ve herhangi bir bilgi vermeksizin stadı terk ettiği tespit edilmiştir.

Gerekli idari soruşturma başlatılmış olup futbolcunun savunması alındıktan sonra konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Beypiliç Boluspor-Adanaspor maçı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

