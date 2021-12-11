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TFF 1. Lig'de şok olay! Adanasporlu Samed Ali Kaya maç sırasında stadı terk etti!

11.12.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile yaptıkları maç sırasında izinsiz şekilde stadı terk eden futbolcuları Samed Ali Kaya hakkında idari soruşturma başlattı.

TFF 1. Lig'de şok olay! Adanasporlu Samed Ali Kaya maç sırasında stadı terk etti!
Samed Ali Kaya

Samed Ali Kaya

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adanaspor
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Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor maç sırasında stattan ayrılan Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beypiliç Boluspor karşılaşmasının 2. yarısında futbolcumuz Samed Ali Kaya'nın izinsiz ve herhangi bir bilgi vermeksizin stadı terk ettiği tespit edilmiştir.

Gerekli idari soruşturma başlatılmış olup futbolcunun savunması alındıktan sonra konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Beypiliç Boluspor-Adanaspor maçı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adanaspor
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