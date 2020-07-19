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TFF 1. Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.07.2020 19:31 | Son Güncelleme

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu.

TFF 1. Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu

İki sezon önce Süper Lig’de mücadele eden Osmanlıspor, bugün oynanan maçların ardından 2. Lig’e düştü.

Boluspor, Eskişehirspor'u Gökhan Sazdağı'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.Osmanlıspor, Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etti ancak bu sonuç ligde kalmak için yeterli olmadı. Osmanlıspor, Adanaspor ve Eskişehirspor'dan sonra küme düşen son takım oldu.

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