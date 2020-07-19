TFF 1. Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu

İki sezon önce Süper Lig’de mücadele eden Osmanlıspor, bugün oynanan maçların ardından 2. Lig’e düştü.

Boluspor, Eskişehirspor'u Gökhan Sazdağı'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.Osmanlıspor, Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etti ancak bu sonuç ligde kalmak için yeterli olmadı. Osmanlıspor, Adanaspor ve Eskişehirspor'dan sonra küme düşen son takım oldu.

