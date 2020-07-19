TFF 1. Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu

İki sezon önce Süper Lig’de mücadele eden Osmanlıspor, bugün oynanan maçların ardından 2. Lig’e düştü.
Boluspor, Eskişehirspor'u Gökhan Sazdağı'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.Osmanlıspor, Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etti ancak bu sonuç ligde kalmak için yeterli olmadı. Osmanlıspor, Adanaspor ve Eskişehirspor'dan sonra küme düşen son takım oldu.
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
Galatasaray'a imza atmadım
Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...
Hakan Çalhanoğlu'na tam not
Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı
Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız
Beşiktaş TFF 3. Lig'den transfer yapıyor
Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...
Okuyucu Yorumları 0 yorum