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TFF 1. Lig ekibi Manisa, teknik direktör Naci Şensoy ile anlaştı

08.10.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekibi Manisa, teknik direktör Naci Şensoy ile anlaştı

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, teknik direktör Naci Şensoy ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Manisa Futbol Kulübümüz Teknik Direktör Naci Şensoy ile anlaşma sağlamıştır. Resmi imza töreni önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

63 yaşındaki teknik direktör en son Kosova ekiplerinden KF Liria'yı çalıştırmıştı.

Kulübün teknik direktörü Serkan Özbalta, geçen hafta istifa etmişti.

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