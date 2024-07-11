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TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir ile el sıkıştı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 07:44
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak edilirken, 20 yaşındaki genç yıldız Emre Demir'in yeni adresi büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir ile el sıkıştı!

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Emre Demir, için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Genç yıldız için devreye giren 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Emre Demir'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, Sakaryaspor'a kiralık olarak imza atacak.

Sakaryaspor ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmada Emre Demir için satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Emre Demir, transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde Sakarya'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

3 GOL 3 ASİST

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Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'den Ümraniyespor'a kiralanan Emre Demir, çıktığı 31 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Emre Demir'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Demir fenerbahçe
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