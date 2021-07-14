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TFF 1. Lig'in fikstürü açıklandı!

14.07.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 sezonu TFF 1. Lig fikstür çekim töreni 14 Temmuz Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. TFF 1. Lig, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1. Ligde 5, 17, 25 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig'in fikstürü açıklandı!

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak TFF 1. Lig, 15 Mayıs'ta tamamlanacak.

TFF 1. Lig'de 5, 17, 25 ve 33'üncü haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak. Her takım ilk yarı ve ikinci yarıda birer hafta olmak üzere 2 haftayı bay geçecek.

Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, "Uzun zamandır pandemi ile mücadeleyle yolumuza devam ediyoruz. Geçen yıl ligi el ele vererek sonlandırdık. Kulüplerimizin yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Zaman zaman takım kurmakta zorlandınız, yapılan testlerle ilgili sorunlar yaşadınız ama çok şükür yaptığımız istişareler neticesinde ligleri oynatarak zevkli bir sezonu sonlandırdık. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Bu ligi değerli kılan mücadelelere sahne olması, birçok takımın Süper Lig potansiyelinde takım kurması da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 12 farklı kentten 19 takımın katılımıyla 347 maç izleneceğini hatırlatan Büyükaydın şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon bu ligde mücadele eden ve bir üst lige çıkan takımları kutluyorum. Uzun zamandır seyirci desteğinden yoksun olarak müsabakalara devam ettik. İnşallah bu yıl aşı ve salgındaki hafifleme nedeniyle yüzde 50 kapasite ile statlara taraftar almayı uygun gördüğümüzü açıklamıştık. Salgın daha da hafiflerse bu sayıyı arttırma arzusundayız. Bizim için taraftar futbolun olmazsa olmazı. Önümüzdeki sezon itibarıyla bu ligde VAR sistemi ile ilgili düşüncelerimizi önümüzdeki sezonla ilgili hazırlıklarımıza ciddi şekilde devam ediyoruz. Gerekli altyapıyı tamamladıktan sonra bu ligde de VAR sistemini devreye sokmaya çalışacağız. Burada en önemli olan insan kaynağı eğitimlerini vermek, yetiştirmek bizim görevimiz olacak. Başkanlarım sizden ricam genç oyunculara , altyapılara yatırım yapılması. Bu gençlere çok ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Teşvik anlamında da sizlere gerekli desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu."

İŞTE İLK HAFTA MÜCADELELERİ

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü-Altınordu

İstanbulspor-Manisa FK

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Bursaspor-Adanaspor

Yılport Samsunspor-Bay geçecek

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