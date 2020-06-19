TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Hatayspor: 2

dakikada Eslem’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Papa’nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. dakikada Popov’un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Selim Ilgaz’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Eslem’in içeri yerden çevirdiği topa kale önünde Papa Diouf’un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kağan Miray’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın sektirdi. Arka direkte topu önünde bulan Papa’nın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

dakikada sağ taraftan atılan yerden pasta meşin yuvarlak sol tarafta Caner Hüseyin Bağ’ın önünde kaldı. Caner Hüseyin sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1 dakikada Yusuf’un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2

90+6. dakikada sarı kartı bulunan Issah’ın rakibi Barbosa’ya yaptığı hareketi hakem Alper Çetin sarı kart olarak değerlendirdi ve Issah ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

