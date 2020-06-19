SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Hatayspor: 2

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Hatayspor: 2

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.06.2020 22:19 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig’in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Hatayspor: 2
  1. dakikada Eslem’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Papa’nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
  2. dakikada Popov’un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Selim Ilgaz’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.
  3. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Eslem’in içeri yerden çevirdiği topa kale önünde Papa Diouf’un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

ccdc1d26-8bf2-4d42-8a35-8f89a5005d09

  1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Kağan Miray’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın sektirdi. Arka direkte topu önünde bulan Papa’nın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

60ba8a6f-175d-471f-b8bb-6139632d7d18

  1. dakikada sağ taraftan atılan yerden pasta meşin yuvarlak sol tarafta Caner Hüseyin Bağ’ın önünde kaldı. Caner Hüseyin sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1
  2. dakikada Yusuf’un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2

e2592c9a-4a45-4edf-ae4e-78ebd3d60c9a (1)

90+6. dakikada sarı kartı bulunan Issah’ın rakibi Barbosa’ya yaptığı hareketi hakem Alper Çetin sarı kart olarak değerlendirdi ve Issah ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Bornova Stadı maçlara hazırBornova Stadı maçlara hazır
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Fenerbahçe, Caner ve Gökhan ile anlaştı!

Fenerbahçe, Caner ve Gökhan ile anlaştı!

Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Fenerbahçe'dan flaş atak!

Fenerbahçe'dan flaş atak!

Neymar'a büyük şok!

Neymar'a büyük şok!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Akhisarspor’da stada lig bakımı

Akhisarspor’da stada lig bakımı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Hedefimiz Süper Lig'

'Hedefimiz Süper Lig'

Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası

Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Hatayspor: 2

İstanbulspor beraberliğe razı oldu

Yılmaz Vural: Koronavirüs salgınından psikolojik olarak etkilenmedik

Yıldız Vural'dan koronavirüs itirafı

Bornova Stadı maçlara hazır

Bornova Stadı maçlara hazır

BB Erzurumspor’da tek hedef galibiyet

Erzurumspor’da tek hedef galibiyet

Mehmet Özdilek: Zor bir dönem geçirdik

'Zor bir dönem geçirdik'

Akhisarspor’da stada lig bakımı

Akhisarspor’da stada lig bakımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.