TFF 1. Lig maçları, yeni sezonda TRT'den yayımlanacak

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu maçlarını TRT'den canlı yayımlanacak.
TRT'den yapılan açıklamada, "Futbolseverlere müjde. TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında." ifadelerine yer verildi.
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