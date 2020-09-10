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TFF 1. Lig maçları, yeni sezonda TRT'den yayımlanacak

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.09.2020 21:18 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu maçları TRT'den yayımlanacak.

TFF 1. Lig maçları, yeni sezonda TRT'den yayımlanacak

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu maçlarını TRT'den canlı yayımlanacak.

TRT'den yapılan açıklamada, "Futbolseverlere müjde. TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında." ifadelerine yer verildi.

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