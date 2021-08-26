YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı

26.08.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: Ömer Faruk Turtay

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Bursaspor-Eyüpspor: Emre Kargın

21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

29 Ağustos Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın

19.15 Gençlerbirliği-Manisa: Oğuzhan Çakır

21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nikah masasında gülümseten anlar! Öyle bir şey yaptı ki...Nikah masasında gülümseten anlar! Öyle bir şey yaptı ki...
Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyorAvcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:18
Öğle
13:11
İkindi
16:55
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.