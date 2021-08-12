TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan

14 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor-Manisa: Kadir Sağlam

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Aksu

15 Ağustos Pazar

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır

21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 Ağustos Pazartesi

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın



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