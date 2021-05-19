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TFF, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

19.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

TFF, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesaj şöyle:

"Samsun’da bundan 102 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Ulusal kurtuluş mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, hiçbir millete nasip olmayan destansı zaferleri Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak taçlandırdı.

Büyük Önder Atatürk, şanlı tarihimizde ayrı bir yeri olan bu anlamlı günü, Cumhuriyetimizi emanet ettiği güçlü Türkiye’nin teminatı genç nesillere ve milletimize Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan olarak sundu.

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözüyle gençlerin sporcu olmalarına rehberlik eden Ulu Önderimizin sözünü şiar edinerek, sporun ve futbolun yurt sathına yayılması ve gelişimi için her türlü katkıyı sunma misyonumuza var gücümüzle devam edeceğiz.

Milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor; tüm gençlerimiz ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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