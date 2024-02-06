TFF 2. Lig'de görülmemiş olay! Maç sırasında yerde cep telefonu buldu, telefon ile gole gitti!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor sezonun ikinci yarısında hiç galibiyet alamazken, son maçında evinde Etimesgut Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. ikinci yarıda çıktığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Denizlispor 21 puanla ateş hattında kaldı.

MAÇTA ÇOK İLGİNÇ OLAY

Etimesgutspor ile oynanan mücadelede oldukça ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi futbolculardan Emre Sağlık, devre arasında top toplayıcı çocuğun düşürdüğü cep telefonunu ikinci yarı başladığında yerde buldu. Telefonu alıp bir süre elinde maça devam eden futbolcu, oyun durduğunda telefonu top toplayıcıya teslim etti. Bu anların görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.





