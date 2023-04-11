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TFF 2. Lig ekibi Van Spor kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'e ait olan en uzun süre gol yememe rekorunu ele geçirdi!

11.04.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de mücadele eden Van Spor'un kalecisi Haydar Yılmaz, kalesini tam bin 113 dakika boyunca gole kapatarak Şenol Güneş'i geride bıraktı ve Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig ekibi Van Spor kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'e ait olan en uzun süre gol yememe rekorunu ele geçirdi!

Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru bir dönem Trabzonspor'un efsane kalecisi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e aitti. Güneş, 1978-79 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza atarak üst üste 12 maç kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'İ GERİDE BIRAKTI

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Van Spor'un başarılı kalecisi Haydar Yılmaz, Güneş'in rekorunu 1 dakika ile geride bıraktı. 11 hafta sonra ilk kez gol yiyen Van Spor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'i geride bırakarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. Kalesini tam 1113 dakika gole kapatarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi olan Yılmaz, daha önce Alanyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'de mücadele etmişti.

"İSMİMİN GEÇMESİ BENİ MUTLU EDİYOR"

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Haydar Yılmaz, işinin gereği gol yememek ve takımına katkı sağlamak için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek, "Bu durum günler ve haftalar geçtikçe gündemde yayıldı. Rekora doğru koştuk. Allah nasip etti, böyle bir rekor elde ettik. Tabii ki Şenol Güneş gibi efsane bir isimle birlikte beni ayrıca bir mutlu ediyor. Onunla aynı safta bulunmam beni ayrı gururlandırıyor. Şenol hocamız milli takımlar düzeyinde oynamış. Ben onun seviyesine bile çıkamam. Gerçekten çok değerli bir teknik direktör. Ona buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Mutluyum, sevinçliyim. Bu tek başına olan bir şey değil. Bütün takım arkadaşlarımla olan bir şey. Birlik, beraberlik ruhundan da geçiyor. Hocalarımızın, özellikle kaleci antrenörümüzün olgun çalışmalarıyla iyi form yakaladığım için böyle bir rekor elde etmiş oldum. Takımdaki defans oyuncularımızın da emeklerine sağlık. Bu bir ekip oyunu. Herkese tek tek teşekkür ediyorum bana destek verdikleri için. 1113 dakika kaleyi korudum. Şenol hoca ile aynı ortamda ismimim geçmesi beni mutlu ediyor. Bu benim için çocuklara, gençlere öğüt verebilecek konumda hafızalarda yer alacak" dedi.
Yılmaz, cumartesi günü grup lideri Kocaelispor'u kendi evinde ağırlayacakları maçta yenmek için çalıştıklarını ve tek hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

"KALECİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

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Van Spor Basın ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Hicran İsaoğlu ise, 39 yaşındaki Haydar Yılmaz ile gurur duyduklarını ifade ederek," Haydar bey soyadının hakkını verdi. Gerçekten Van Spor takımının yılmayan oyuncularından biri. Bizim takımda böyle başarılı bir ismin olması ayrıca bizi gururlandırıyor. Türk futbol tarihinde bin 113 dakika kalesini koruyan tek kaleci. Van Spor olarak kendisini tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu.


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