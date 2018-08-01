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TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'dan Mesut Özil’e teklif

ALMANYA HABERLERİ  | 01.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor’da Başkan Süleyman Caner, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için "Zonguldak’ın çocuğuna kapılarımız açık. Hatta gelsin takım kaptanı da olsun" dedi.

TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'dan Mesut Özil’e teklif

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor’un Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Caner, Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklayan Zonguldaklı Mesut Özil’e destek olduklarını ifade etti.

MESUT ÖZİL'E KAPIMIZ AÇIK
Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için ise Başkan Caner şunları söyledi:

“Son günlerde yine gündemde olan bir Mesut Özil var. Bilindiği üzere Zonguldaklı hemşehrimiz, Devrekli hemşehrimiz olan futbolcumuz Almanya’da açıklaması üzerine hakkında olumlu yazılarda çıkıyor, olumsuz yazılarda çıkıyor. Bizim hemşehrimiz Zonguldak'ın çocuğuna kapılarımız açık. Öncelikle Türk Milli Takımı’nın formasını giymesini arzu ediyoruz. Ondan sonra profesyonel ligde oynayan bir takım olarak illaki burada kalacak değiliz. Daha üst ligleri hedefleyen bir takımız. Onun için Mesut Özil’e kapılarımız açıktır. Hatta gelsin takım kaptanı da olsun ama yeter ki Zonguldak Spor’lu olsun. Biz her türlü Mesut Özil’in yanındayız ve onu destekçisiyiz. Hemşireleri olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
zonguldak kömürspor mesut ozil arsenal Süleyman Caner

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