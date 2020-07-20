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TFF 2. Lig Play-Off'ta ilk yarı finalistler belli oldu!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 20.07.2020 22:40 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 20.00'da başlayan çeyrek final maçlarında Manisa FK-İnegölspor ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan müsabakalarda rakiplerini mağlup eden Manisa FK ile Sancaktepe FK yarı finale yükseldi.

TFF 2. Lig Play-Off'ta ilk yarı finalistler belli oldu!

İkinci Lig Play-Off heyecanı nefesleri kesiyor. Çeyrek final karşılaşmalarında Manisa FK, İnegölspor'u 3-0'la geçerken, Sancaktepe FK ise Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup ederek ilk yarı finalist olmayı başardı.Yarı final karşılaşmasında Sancaktepe FK ile Manisaspor kozlarını paylaşacak.

SANCAKTEPE FK HEKİMOĞLU TRABZON'U 3 GOLLE GEÇTİ

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Sancaktepe FK ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi. Sancaktepe FK rakibini Can Erdem, Alaattin Hamza Ok ve Ahmet Sivri'nin golleriye 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.Hekimoğlu Trabzon'un tek golü Caner Aktaş'tan geldi. Trabzon ekibinde Batuhan Şen 90. dakikada kırmızı kart gördü.

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