TFF 2. Lig Play-Off'ta ilk yarı finalistler belli oldu!

İkinci Lig Play-Off heyecanı nefesleri kesiyor. Çeyrek final karşılaşmalarında Manisa FK, İnegölspor'u 3-0'la geçerken, Sancaktepe FK ise Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup ederek ilk yarı finalist olmayı başardı.Yarı final karşılaşmasında Sancaktepe FK ile Manisaspor kozlarını paylaşacak.
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Sancaktepe FK ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi. Sancaktepe FK rakibini Can Erdem, Alaattin Hamza Ok ve Ahmet Sivri'nin golleriye 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.Hekimoğlu Trabzon'un tek golü Caner Aktaş'tan geldi. Trabzon ekibinde Batuhan Şen 90. dakikada kırmızı kart gördü.
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