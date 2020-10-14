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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sakaryaspor: 0

VAN HABERLERİ  | 14.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Misli.com 2.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk
Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan xx, Arda Darcan xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, Rüştü Hanlı xx, Yakup Demir x, Barış Gök x, Üzeyir Ergün xx, Abdulkadir Özdemir x (Oktay Aydın dk. 61 x), Sefa Küpeli x, Sedat Cengiz xx, Zafer Şensoy x (Yiğit Gökoğlan dk. 77 x), Cihan Halil ? (Burhan Arman dk. 34 x), Yaser Yıldız x (Utku Şen dk. 77 x)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan x, Canberk Ömer Özdemir x, Abdulaziz Solmaz x, Muhammet Reis x (Caner Koca dk. 69 x), Hasan Bilal x (Devrim Taşkaya dk. 27 xx), Ali Özgün x (Berk İsmail Ünsal dk. 69 x), Oğuzhan Kayar x, Çağrı Ortakaya x, Alpay Koçaklı x (Hakan Aslantaş dk. 42 x), Berkay Can Değirmencioğlu x, Ümit Yasin Arslan x
Gol: Berk İsmail Ünsal (k.k) (dk. 90)
Sarı kartlar: Abdulaziz Solmaz, Devrim Taşkaya, Çağrı Ortakaya, Hakan Aslantaş, Oğuz Kayar (Sakaryaspor), Sedat Cengiz (Vanspor FK)

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