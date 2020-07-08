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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de şampiyonlar belli oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.07.2020 19:45 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun aldığı karara göre, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda olan Yılport Samsunspor ile Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseltildi.

TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor ile TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediyespor da TFF 2. Lig'e terfi ettirildi.

TFF 2. Lig'de gruplarında ikinci ile beşinci sırada bulunan Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü ile İnegölspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor'un play-off oynaması kararlaştırıldı.

TFF 3. Lig'de de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta Belediye Derincespor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'ta ise Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediyespor ile Muğlaspor takımlarının play-off'ta mücadele etmesi kararı verildi.

Tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düştü.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecek.

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