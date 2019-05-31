TFF 2018/19 profesyonel liglerini tescil etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil etti.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil ettiği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray şampiyon olurken, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor, Süper Lig'den düştü.
Spor Toto 1. Lig'de Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği doğrudan, Gazişehir Gaziantep ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi. Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor ise lige veda etti.
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