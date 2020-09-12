TFF 3 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı

TFF, bir üst klasman hakemi ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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