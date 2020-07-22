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TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final heyecanı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final heyecanı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final maçları, yarın Antalya'da oynanacak.

Play-off yarı finalinde Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanacak takımlar, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Play-off yarı finalinde oynanacak maçların programı şöyle:

20.00 Somaspor-Muğlaspor (Gloria Sports Arena)

22.00 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Emir Hotels)

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