TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final heyecanı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final maçları, yarın Antalya'da oynanacak.
Play-off yarı finalinde Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanacak takımlar, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak play-off finalinde karşı karşıya gelecek.
Play-off yarı finalinde oynanacak maçların programı şöyle:
20.00 Somaspor-Muğlaspor (Gloria Sports Arena)
22.00 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Emir Hotels)