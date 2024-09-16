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  4. TFF 3. Lig böyle bir maç görmedi! Tribünlerde tam 40 bin kişi vardı... Rekor kırıldı

TFF 3. Lig böyle bir maç görmedi! Tribünlerde tam 40 bin kişi vardı... Rekor kırıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 10:04
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TFF 3. Lig 1. Grup’ta sahasında Tokat Belediye Plevnespor’u ağırlayan Bursaspor, 3’üncü Lig seyirci rekorunu kırdı. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ndaki maç için 40 bin bilet satıldı.

TFF 3. Lig böyle bir maç görmedi! Tribünlerde tam 40 bin kişi vardı... Rekor kırıldı

Süper Lig'de 2010 yılında şampiyon olmayı başaran ancak daha sonra alt liglere düşen ve şu an TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un ligi değişse de müthiş taraftarı hala yerinde...

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

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Ligin 2. haftasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan Bursaspor-Tokat Belediye Plevne Spor maçını tam 41 bin 300 taraftar takip etti. Süper Lig'de bile çoğu takımın tribünleri dolduramadığı ortamda Bursa ekibinin bu sayıyla lig seyirci rekorunu kırdı.

3-0 KAZANDILAR

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Karşılaşmada kazanan taraf da 3-0'lık skorla Bursaspor oldu. 3. Lig'de daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor - Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar takip etmişti.

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