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TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ve Başkanı Arif Gülen 'şike teşebbüsü' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

23.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF. 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği ve başkanı Arif Gülen geçtiğimiz sezon oynanan Kalecik mücadelesinde şikeye teşebbüsle suçlanarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İşte detaylar...

TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ve Başkanı Arif Gülen 'şike teşebbüsü' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 3 Lig 2. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği ile eski başkanı Arif Gülen'i, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

BAŞKAN DA TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİNDE

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun son haftasında evindeki Kalecik FK maçında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle PFDK'ye gönderildi. Kulübün söz konusu dönemdeki başkanı Arif Gülen de aynı gerekçeyle tedbirli olarak disiplin kuruluna verildi.

RÖPORTAJDA DİLE GETİRMİŞTİ

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Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun 38. ve son haftasında Kalecik FK'yi 2-1 yenerek küme düşen Kızılcabölüspor'un 1 puan önünde ligde kalmıştı. Kulübün o dönemki başkanı Arif Gülen, Kalecik FK'ye baskı yaptırdığını ve rakiplerinin maça yedek takımla çıkmasını sağladığını sosyal medyada yayımlanan bir röportajda dile getirmişti.


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