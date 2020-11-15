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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor : 0 - Diyarbekirspor : 0

ORDU HABERLERİ  | 15.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Misli.Com TFF 3.

Misli.Com TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Şeref Taştan xx, Kerem İlitangil xx, Kadir Akıllı xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan xx, Enver xx, Rıdvan Sönmez xx, İsmail Bulut xx(Doğukan dk. 90 ?), Mehmet Seçme xx(Hacı Şükrü Çiçek dk. 58 xx), Fatih Arat xx, Emre Usta xx, M. Burak xx, Rıdvan Sağlam xx(Sinan Yazıcı dk. 58 xx), Bilal Can xx(Emre dk. 74 xx)
Diyarbekirspor: Salih xx, Reşo xx, İbrahim xx, Onur xx (Enes dk. 84 xx), Ferhat xx, Maksut xx, Ethem xx, Murathan x(Alpay dk. 75 xx), Ömer Faruk xx, Mustafa Emre xx(Maksut dk. 89 ?), Mehmet Fuat xx
Sarı kartlar: Muhammet Burak, Sinan Yazıcı (Fatsa Belediyespor), Ömer Faruk, Reşo (Diyarbekirspor)

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