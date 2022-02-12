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TFF 3. Lig: Toplu sonuç

12.02.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 1. ve 3. gruplarda 22. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla başladı

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 3. Lig'de 1. ve 3. gruplarda 22. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Bergama Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-2

- 3. Grup

Çankaya FK-Ceyhanspor: 3-0

Modafen-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1

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