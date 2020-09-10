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TFF, 4 talimatta değişiklik yaptı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.09.2020 18:58 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin", "Teknik adamların eğitimi ve sınıflandırılması", "Teknik adamların statüsü ve çalışma esasları" ve "Sportif Ekipman" talimatlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF, 4 talimatta değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin", "Teknik adamların eğitimi ve sınıflandırılması", "Teknik adamların statüsü ve çalışma esasları" ve "Sportif Ekipman" talimatlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 04.09.2020 tarih ve 48 Sayılı toplantısında Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta; TFF Yönetim Kurulunun 08.09.2020 tarih ve 49 Sayılı toplantısında Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı ile Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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