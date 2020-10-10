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TFF açıkladı: Localara yüzde 50 seyirci alınacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.10.2020 17:49 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

TFF açıkladı: Localara yüzde 50 seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir."

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