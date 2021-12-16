SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. TFF açıkladı! Spor Toto 1. Lig'e VAR sistemi geliyor

TFF açıkladı! Spor Toto 1. Lig'e VAR sistemi geliyor

16.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de VAR teknolojisinin kullanılacağını duyurdu. İşte detaylar...

TFF açıkladı! Spor Toto 1. Lig'e VAR sistemi geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de VAR teknolojisinin kullanılacağını açıkladı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır.

VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır.

VAR Adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Altınordu'dan müthiş geri dönüş!Altınordu'dan müthiş geri dönüş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu

G.Saraylı yıldıza İtalya'dan sürpriz talip!

G.Saraylı yıldıza İtalya'dan sürpriz talip!

Ozan Tufan'ın takımında deprem!

Ozan Tufan'ın takımında deprem!

''Gol makinesini çamaşır makinesine çevirdin''

''Gol makinesini çamaşır makinesine çevirdin''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Muslera'dan kötü haber geldi

Muslera'dan kötü haber geldi

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

Türk futbolunu sarsacak iddia!

Türk futbolunu sarsacak iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.