SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF açıklamıştı! Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı duyurdu! Meğer her şey o maçta başlamış...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Bu açıklamaların yankıları sürerken Gazeteci Tahir Kum bu skandalın fitilini ateşleyen maçı duyurdu. İşte detaylar...

TFF açıklamıştı! Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı duyurdu! Meğer her şey o maçta başlamış...
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Riva'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını dile getirdi. Hacıosmanoğlu ayrıca 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin binin üzerinde 1 hakemin ise 18 bin 227 maça bahis oynadığını ifade etti.

HER ŞEY O MAÇTA BAŞLAMIŞ...

TFF açıklamıştı! Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı duyurdu! Meğer her şey o maçta başlamış... 1

Hacıomanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Gazeteci Tahir Kum'dan da ilginç bir iddia geldi. Tahir Kum, soruşturmanın Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan maça yapılan bahislerin ardından başlatıldığını açıkladı.

Tahir Kum konuşmasında "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanan karşılaşmayla, bu karşılaşmaya yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı." dedi.

"BAŞLANGICI ANKARASPOR-NAZİLLİSPOR"

TFF açıklamıştı! Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı duyurdu! Meğer her şey o maçta başlamış... 2

Kum, açıklamasında şunları söyledi:

Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Bunun üzerine kulüp başkanı, yönetici ve futbolcuların çoğunluğunun o karşılaşmayla ilgili yapılan incelemede yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi.

NE YAŞANMIŞTI?

TFF açıklamıştı! Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı duyurdu! Meğer her şey o maçta başlamış... 3

Öte yandan 2024'ün nisan ayının sonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelmişti. TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakikada sadece 2 korner atışının olması dikkat çekmişti.

Ayrıca karşılaşmada Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış ve hakem kartına başvurmamıştı.

Mücadele sonrası Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'lık olmuştu.

TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepkiler peş peşe! F.Bahçe ve Beşiktaş'tan açıklamaTepkiler peş peşe! F.Bahçe ve Beşiktaş'tan açıklama
TFF'den yabancı hakem açıklaması! Karar verildi...TFF'den yabancı hakem açıklaması! Karar verildi...
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Ankaraspor Nazilli bahis son dakika skandal tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.