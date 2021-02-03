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TFF: Ara transfer döneminde 288 milyon TL harcandı

03.02.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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TFF: Ara transfer döneminde 288 milyon TL harcandı

TFF, Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde toplam 288 milyon TL harcadığını açıkladı. Kulüp başına ortalama 13.7 milyon TL transfer harcaması yapıldı. Geçen sene bu rakam kulüp başına ortalama 14 milyon TL olarak gerçekleşti.

TFF, Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde toplam 288 milyon TL harcadığını açıkladı.

Kulüp başına ortalama 13.7 milyon TL transfer harcaması yapıldı. Geçen sene bu rakam kulüp başına ortalama 14 milyon TL olarak gerçekleşti.

İkinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Kulüpler; 5 Ocak 2021 tarihinde başlayan ve 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminde toplam 152 futbolcu için 288 milyon lira ödediler. Bu rakam geçen sezon devre arasında 122 oyuncuya karşılık 251 milyon TL idi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Bilindiği üzere, 5 Ocak 2021 tarihinde başlayan İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 1 Şubat 2021 tarihinde sona ermiştir.

Bu süreçte Süper Lig kulüplerimizin yapmış oldukları transferlerle ilgili değerlendirmeler üzerine bazı konularda bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Kulüp Lisans Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi’nde 152 oyuncunun sözleşmesi tescil edilmeye uygun bulunmuştur.

21 Süper Lig kulübüne ait bu transferlerin oyuncu, menajer ve teknik adam ücretleri ile transfer tazminatları dahil olmak üzere bu sezona denk gelen toplam maliyeti 288 milyon TL'dir. Kulüp başına ortalama 13.7 milyon TL transfer harcaması yapılmıştır.

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