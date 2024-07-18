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TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaadi salondaki herkesi şaşırttı! "Eğer seçilirsem..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.07.2024 16:43
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TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu seçim öncesi yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu seçilmesi halinde gerçekleştireceği bir vaadini de açıkladı. İşte detaylar...

TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaadi salondaki herkesi şaşırttı! "Eğer seçilirsem..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul'unda adaylığını açıklayan İbrahim Hacıosmanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"TÜRK FUTOLUNU YÖNETECEK İRADE ORTADA YOK"

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"Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz. 'Cumhurbaşkanı karışıyor' diyorlar! Yancıların yaptıkları vardır ama Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakın olduğumu herkes bilir ama bana en ufak bir ifadesi olmamıştır. Güzel statlarımız var ama içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Türk futbolunu yönetecek irade ortada yok."

"Adalet diyoruz ama bütün sorun adaletsizlikten çıkıyor. Büyükekşi 'Akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik' dedi. Nasıl yetiştiler, ben anlamadım? Siz başkan olarak irade ortaya koyabiliyor musunuz? Mecnun başkan ile biz forma çıkardık, her takıma eşitiz. Bunu sağlamak zor değil! Ancak adalet sağlama niyetiniz yoksa, neden aday oluyorsunuz? Siz bir hafta birine, bir hafta birine yaranıyorsunuz. Siz böyle yaparsanız, alttakiler dağılır gider. 600 sene dünyayı yönettik, kendi evlatlarımıza güvenmiyoruz. Onca parayı yabancı hakeme veriyoruz!"

"HAKEM İNSANDIR"

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"Halil Umut Meler yumruk yedi ama EURO2024'te aslan gibi maç yönetti. Hakem insandır, hata yapabilir. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa ve illa da bir taktir hakkın varsa o hakkı Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Haklının hakim olduğu ortamı yaratırsanız, hakemler performansını arttırır. İnsani hatayı da kulüp başkanından önce ben söyleyeceğim ve hakeme neden bu hatayı yaptığını soracağım."

"SEÇİLİRSEM BAŞKANLARIN PFDK SEVKİNİ KALDIRACAĞIM"

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"Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini kaldıracağım!"

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA REZİL EDİYORUZ"

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"Ali Koç'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Divan Başkanı'nın uyarısı sonrası bir sözünü geri aldı. 'Nasıl aday oluyorsunuz?' dedi, not aldım. Türkiye'de geçen sene rezil bir sezon yaşandı, daha önce hiç bu seviyede bir şey olmadı. Süper Kupa maçı için çay, çorba parasına iki güzide takımımızı Suudi Arabistan'a götürdük. Türkiye'nin 100. yılında... Kulüpleri mağdur ediyoruz, Türkiye'yi dünyaya rezil ediyoruz. En acısı da Ulus Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tartışma konusu yapıyoruz! Bu TFF Başkanı'na yakışır mı? Ankara'da oynayalım, sonra da Atamızın huzuruna çıkalım diyemediniz mi ya?"

"TFF BAŞKANI MI TAKIMI ŞAMPİYON YAPIYOR"

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"Milli Takım'ın başarısı veya başarısızlığı sorunları çözüyor. TFF Başkanı mı takımı şampiyon yapıyor? İspanya'nın başkanı yoktu, takım şampiyon oldu. Demek ki başkanla olunmuyor!"

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Süper Lig PFDK son dakika futbol tff
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