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TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi toprağa verildi

FUTBOL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta’nın hayatını kaybeden 82 yaşındaki annesi Emine Usta toprağa verildi.

TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi toprağa verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta'nın cenazesi, Arsin ilçesinde Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, eski Bakan ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanı Faruk Özak, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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