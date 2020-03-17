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TFF Başkan Vekili Servet Yarımcı'dan Fatih Terim'e cevap!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.03.2020 19:21 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, korona virüsü salgını nedeniyle UEFA ile yapılan toplantı hakkında açıklama yaptı.

TFF Başkan Vekili Servet Yarımcı'dan Fatih Terim'e cevap!

TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in:

“Çarşamba diyorlar ki seyircili oynayacağız, akşam seyircisiz deniyor. Söz konusu olamaz diyor bir başkan yardımcısı. Söz konusu olamazsa sen niye UEFA toplantısına gitmiyorsun?” açıklamasına yanıt verdi.

YARDIMCI’DAN TERİM’E: ONU BİLECEK KADAR AKLIM VE TECRÜBEM VAR

Yardımcı, "Açık konuşmamakla birlikte kastettiği başkan vekili benim. Kendisi müsaade etsin, bir UEFA yönetim kurulu üyesi olarak, toplantılarımızı telekonferans yöntemiyle mi yoksa buluşarak mı yaparız onu bilecek kadar hem tecrübem var hem de aklım var" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hepiniz(Aysberg'in görünen yüzü;Nihat,Servet,Zekeriya,Ali,Rizeli Haçan ve diğer kadim yol kankaları...)geldiğiniz gibi gideceksiniz,teker teker yada topluca,ama gideceksiniz!Türk futbolu ne sizindir nede Fatih Terim'in nede herhangi 3.bir şahsın tekelinde!!! Bakın Ağaoğlu,Cengiz,Cebi,Her ne kadar geçmişleri sinsi olsa da Göksel ile Odyakmaz Başkanlara?Bakın da ibret alın!alın ki;onlar gibi organizasyonun içinde olmayan bir Federasyon,tahkim başkanı gelip tarafsız isimler olsunlar
sizde zeka ne gezer Federasyon yetkilileri
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