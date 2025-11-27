SPOR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Özkaya'ya imzalı bir A Milli Takım forması takdim ederken; Kadir Özkaya ise Başkan Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

Mustafa Fidan

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel'in yanı sıra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Ramazan Aksan, T.C. Anayasa Mahkemesi Özel Kalem Müdürü Adnan Kahveci, T.C. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, T.C. Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, Yargıtay Üyesi Aydın Şimşek ile müzisyen, ses sanatçısı ve oyuncu Yavuz Bingöl de yer aldı.

KARŞILIKLI HEDİYELEŞME GERÇEKLEŞTİ

Misafirperverliği için Kadir Özkaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine imzalı bir A Milli Takım forması takdim ederken; Kadir Özkaya ise Başkan Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

27 Kasım 2025
