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  4. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama! "Derbiyi kadın hakemler yönetsin"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama! "Derbiyi kadın hakemler yönetsin"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 18:32
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TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Başkan Hacıosmanoğlu, bir derbiyi kadın hakemin yönetmesini istediğini belirtti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama! "Derbiyi kadın hakemler yönetsin"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte “Türk Futbolunda Karar Verici Kadınlar” paneli ve “Kadın Hakemlik Eğitimleri” söyleşisi gerçekleştirildi.

"EN BÜYÜK HAYALİM"

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada yabancı hakem tartışmalarına değinerek, bir derbinin kadın hakem tarafından yönetilmesini çok istediğini belirtti. Hacıosmanoğlu, “Kadın-erkek eşitliğinden bahsedildi. Kadınlarımız her zaman bizden önde olmalı. Görev sürem boyunca bir derbinin kadın hakem tarafından yönetilmesi en büyük hayalim” dedi.

"AVRUPA MAÇ YÖNETECEKLER"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, kadın hakem sayısının 610 olduğunu ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Gündoğdu, kadın hakemlerin erkek hakemlerle aynı koşullarda sınavlara girdiğini ve başarılı olanların önümüzdeki dönemde Avrupa’da maç yönetmeye başlayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu Derbi İbrahim Hacıosmanoğlu
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