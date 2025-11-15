SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi! "Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına yönelik kendi yürüttükleri çalışmanın 1 ay içinde biteceğini söyledi. Hacıosmanoğlu, "Bahis soruşturmasında kimseyi korumadık. Bu ahlaksızlığa girer. Allah bizi yanlış yapmaktan korusun. Bizim için en büyük kulüple, en küçüğünün arasında bir fark yok. Bizim bahis incelemelerimiz 1 aya biter.” dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi! "Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum"
Emre Şen

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması hakkında konuştu ve biteceği tarih hakkında zaman verdi. Hacıosmanoğlu, “Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum.” dedi. Hacıosmanoğlu, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, temiz futbol için kararlı olduğu belirtirken, kulüplere çağrı yaptıklarını, onların da kendi çalışmalarını sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti. TFF Başkanı, “Ben kendi önümü temizliyorum, kulüplere çağrı yaptık, onlara da ‘siz kendi önünüzü temizleyin' dedik. Bizim işimiz 1 ayda biter.” ifadelerini kullandı.

TFF’DEN BÜYÜK BAHİS OPERASYONU: 1024 FUTBOLCU PFDK’DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çok sayıda futbolcunun bahis işine karıştığı ve bazı maçların ertelendiği yönündeki hatırlatmalar üzerine Hacıosmanoğlu, “Bu konuyla ilgili kulüplerle görüşüyoruz, planlamalarımızı yapıyoruz. İlgili kurumlar da kendi mecralarında adil ve adaletli bir şekilde uygulamalarını sürdürüyor” açıklamasını yaptı.

TFF’den yapılan resmi açıklamaya göre, bahis soruşturması kapsamında toplam 1024 futbolcu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Sevk edilen oyuncuların dağılımı şöyle:

Trendyol Süper Lig: 27 futbolcu

Trendyol 1. Lig: 77 futbolcu

Nesine 2. Lig: 282 futbolcu

Nesine 3. Lig: 629 futbolcu

Ayrıca, sadece bir kez bahis hareketinde bulunduğu tespit edilen 47 futbolcu, disiplin sevk işlemlerinde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmamak amacıyla, ilgili kurumlardan gelecek ek delil ve belgeler doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında Leroy Sane kavgası! Almanya maçının ardından saha kenarında gerilimCanlı yayında Leroy Sane kavgası! Almanya maçının ardından saha kenarında gerilim
Galatasaray, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdıGalatasaray, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı
Anahtar Kelimeler:
tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.