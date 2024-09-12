TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 9 yıl önce oynanan Trabzonspor maçındaki hakemleri görevden aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. 9 yıl önce oynanan Trabzonspor-Gaziantep maçının hakemlerini soyunma odasından çıkarmadığı uzun süre tartışılan Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı olmasının ardından bu kişilerden bazılarının görevlerine son verdi.

GÖREVLERİNİN İADESİ İSTENDİ

Milliyet'te yer alan haberde; o dönem hakemlik yapan, bugün gözlemcilik görevinde bulunan Süleyman Abay, Emre Altun, Adil Sinem ile hakemliğe devam eden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez ve gözlemcilik yapan Taner Gizenci'nin Tahkim'e başvurarak görevlerinden iadesini istedikleri ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Hacıosmanoğlu 2015 yılında Trabzonspor-Gaziantep maçının ardından müsabaka hakemlerini soyunma odasında tutmuş ve 4 saat sonra serbest bırakmıştı.

Bu olayla ilgili yargılandığı davada mahkeme tarafından 8 ay 10 gün hapis cezası almış ancak cezası ertelenmişti.

DİLEKÇEDEKİ YER ALAN İLGİNÇ DETAY

Tahkim Kurulu'na verilen dilekçede yer alan ifadeler dikkat çekti:

(Hakem veya gözlemci) Sebepsiz, gerekçesiz ve hukuka aykırı şekilde kadro dışı bırakılmıştır. Bu durumun asıl sebebi, 2.10.2015 tarihli Trabzonspor-Konyaspor ve 28.10.2015 tarihli Trabzonspor-Gaziantep müsabakasıdır. Aradan geçen 9 yıla rağmen ne yazık ki intikam hırsıyla hareket edilerek, o dönem müsabakada görev yapan hakem ve gözlemcilerin hepsinin görevine son verilmiştir.